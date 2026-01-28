В Ростовской области завели дело после травли девочки в одной из школ региона

Уголовное дело завели после травли девочки в одной из школ Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
— Следователи выясняют обстоятельства происшествия в Аксайском районе. С целью выяснения обстоятельств возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»), — рассказали в Следкоме.
Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что школьник сильно ударил одноклассницу по голове, и девочка после этого потеряла сознание.
Известно, что на публикации в соцсетях еще раньше отреагировали сотрудники полиции, образовательное учреждение уже посетили представители областного подразделения по делам несовершеннолетних. Вместе с правоохранителями причины и обстоятельства случившегося также выясняют сотрудники прокуратуры.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.