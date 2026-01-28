Агрессивные уличные собаки все чаще нападают на кишиневцев: Количество пострадавших удвоилось — вакцинация от бешенства стала более частым явлением

Число укусов собак в столице выросло почти вдвое.
Вакцинация от бешенства в Кишиневе стала более частым явлением.
В 2025 году более 3000 жителей Кишинева прошли вакцинацию от бешенства после укусов собак — это почти в два раза больше, чем годом ранее. Рост числа обращений связан как с увеличением нападений бездомных животных, так и с расширением доступа к медицинской помощи.
С января вакцинацию проводят во всех пяти территориальных медицинских объединениях столицы и в трёх муниципальных больницах. Ранее такие услуги оказывали лишь два учреждения, сообщает Moldova1.
Один из недавних инцидентов произошел в секторе Ботаника, где стая собак напала на 11-летнюю школьницу. По словам отца девочки, в тот же день за медицинской помощью после укусов обратились еще несколько человек из этого района.
Врачи предупреждают, что даже незначительные царапины от бездомных животных могут быть опасны. Бешенство — смертельно опасное заболевание, однако своевременная вакцинация позволяет полностью предотвратить его развитие. В 2026 году власти уже закупили 9 тысяч доз вакцины из запланированных 18 тысяч.
Жители столицы все чаще жалуются на агрессивные стаи собак во дворах и на улицах. В примэрии Кишинева заявляют, что проблему пытаются решать системно: животных отлавливают, стерилизуют и помещают в муниципальный приют.
По данным городских служб, в прошлом году было стерилизовано более 1 500 собак, а сейчас в приюте содержится около 800 животных.
