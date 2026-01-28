Агрессивные уличные собаки все чаще нападают на кишиневцев: Количество пострадавших удвоилось — вакцинация от бешенства стала более частым явлением

В 2025 году более 3000 жителей Кишинева прошли вакцинацию от бешенства после укусов собак — это почти в два раза больше, чем годом ранее. Рост числа обращений связан как с увеличением нападений бездомных животных, так и с расширением доступа к медицинской помощи.