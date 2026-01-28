Мизулина назвала маразмом запрет на кофты и худи в российских школах в морозы

Особое возмущение у неё вызвала реакция региональных чиновников, которые, по её словам, спешат опровергать проблему вместо того, чтобы заняться её решением. Мизулина отметила, что часть информации о нарушениях, включая проблемы с отоплением, уже направлена в прокуратуру. Глава ЛБИ призвала представителей власти не заниматься публичной риторикой, а лично проверить школы, добавив, что при таких проверках можно обнаружить и другие системные проблемы.