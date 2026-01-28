Мизулина назвала маразмом запрет на кофты и худи в российских школах в морозы

«Запрет кофт, худи, свитеров в некоторых школах в морозы — это полный маразм. Сотни детей пишут об этом из разных регионов. Некоторые, как оказывается, греются в школах под пледами и сидят на уроках в варежках. Какой тут устав школы, если детям банально холодно», — написала Мизулина в своём телеграм-канале.
Особое возмущение у неё вызвала реакция региональных чиновников, которые, по её словам, спешат опровергать проблему вместо того, чтобы заняться её решением. Мизулина отметила, что часть информации о нарушениях, включая проблемы с отоплением, уже направлена в прокуратуру. Глава ЛБИ призвала представителей власти не заниматься публичной риторикой, а лично проверить школы, добавив, что при таких проверках можно обнаружить и другие системные проблемы.
Ранее в Нижегородской области учащихся гимназии оставили ждать на сильном морозе из-за опоздания. Школьников не пустили в здание и заставили дожидаться окончания утренней линейки на улице, где температура опустилась до −24°C.