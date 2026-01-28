В Калининградской области с четверга ожидается аномально холодная погода

КАЛИНИНГРАД, 28 янв — РИА Новости. Аномально холодная погода ожидается в Калининградской области с четверга, в течение недели температура воздуха может опуститься ниже −20 градусов.
«По Калининградской области в период с 29 января по 3 февраля ожидается аномально холодная погода — среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более», — говорится в Telegram-канале регионального ГУМЧС РФ.
По данным Telegram-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», к концу недели над севером Европейской части России усилится ядро высокого давления антициклона, на его периферии в регион хлынет арктический воздух из районов Крайнего Севера (со стороны Карского моря). Отмечается, что после четверга дневные температуры в Калининградской области вряд ли превысят −9…-11 градусов, ночью температура будет опускаться до −15…-18 градусов, на выходные по области возможны морозы до −20 градусов, а начале следующей недели морозы с ночными температурами ниже −20 градусов возможны и в Калининграде.
В среду в регионе пасмурная погода, временами идет слабый и умеренный снег. В Калининграде температура воздуха днем составляет −4…-6 градусов, вечером похолодает до −6…-9 градусов.