В Калининградской области с четверга ожидается аномально холодная погода

По данным Telegram-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», к концу недели над севером Европейской части России усилится ядро высокого давления антициклона, на его периферии в регион хлынет арктический воздух из районов Крайнего Севера (со стороны Карского моря). Отмечается, что после четверга дневные температуры в Калининградской области вряд ли превысят −9…-11 градусов, ночью температура будет опускаться до −15…-18 градусов, на выходные по области возможны морозы до −20 градусов, а начале следующей недели морозы с ночными температурами ниже −20 градусов возможны и в Калининграде.