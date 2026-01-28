В Шахтах отчим спас из горящего дома двух маленьких детей

В Шахтах Ростовской области произошел пожар, из которого удалось спастись всей семье. Инцидент случился 27 января в переулке Дранищева. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.
В момент возгорания дома находился мужчина с двумя детьми — четырех и пяти лет. До прибытия пожарных расчетов отчиму удалось самостоятельно вывести обоих малышей из горящего дома.
Всю семью с ожогами доставили в больницу, однако жизни детей и мужчины вне опасности. Прибывшие пожарные потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели МЧС.
