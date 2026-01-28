Уральцам предложили оценить работу мэров

Жителям Свердловской области предложили поучаствовать в опросе. Каждый может оценить эффективность работы властей его города или района. Опрос будет проводиться до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга.
Уральцам предложили ответить на вопросы, касающиеся разных сфер деятельности. Например, довольны ли они организацией общественного транспорта.
В том числе предложили оценить качество дорог, ЖКХ-услуг, а также снабжение топливом.
Этот опрос анонимный и занимает пару минут. Свое мнение участники опроса могут оставить через платформу обратной связи на портале госуслуг.