Омское УФСБ опубликовало планы Гитлера об оккупации Кавказа

В целом, отметил профессор, рассекреченные документы раскрывают целый ряд аспектов политики нацистов на Кавказе. Они считали, что их политика по отношению к региону принципиально отличается от английской. Мол, англичане стремились там все дестабилизировать Кавказ, а немцы планировали установить порядок. Даже вплоть до того, чтобы русский язык перестал быть для кавказцев языком межнационального общения, а вместо него таким стал бы немецкий.