Омское УФСБ опубликовало планы Гитлера об оккупации Кавказа

Архив УФСБ России по Омской области рассекретил планы гитлеровской Германии по оккупации Кавказа и Закавказья. Если точнее, то это документы одного из главных идеологов немецкого нацизма, имперского министра по делам оккупационных областей востока Альфреда Розенберга.
Сообщает об этом ТАСС.
Согласно трофейным документам, Гитлер и Розенберг планировали создавать национальные воинские части и поощрять ненависть между кавказскими народностями.
«Распределить места дислокации национальных воинских частей в стране с расчетом углубления противоречий между народностями в целях господства над ними. Мы должны использовать исторически закоренелую ненависть между кавказскими народностями, развивая ее, идя навстречу гордости и тщеславию тех или других, добиваясь тем самым благоприятных условий для немецкой оккупации», — писал Розенберг.
Он также не упускал из виду, что среди «легко возбудимого населения Кавказа» могут в любое время возникнуть кровавые междуусобные столкновения. По его мнению, быстрое подавление увеличило бы авторитет имперского комиссара на Кавказе.
Немцы планировали создавать воинские части из военнопленных представителей народов Кавказа и Закавказья. Но офицерские должности в формированиях общей численностью 6,5 тыс. человек должны были занимать только сами немцы.
Например, создавался горный батальон имени Царицы Тамары из числа военнопленных с Кавказа. Он проходил обучение и подготовку в Германии в Люкенвальде.
Как пояснил агентству доктор исторических наук, профессор Омского автобронетанкового инженерного института Алексей Сушко, у нацистов были проблемы при создании упомянутых вооруженных формирований. Они в итоге задействовали эмигрантов, которые вели пропаганду среди пленных.
В целом, отметил профессор, рассекреченные документы раскрывают целый ряд аспектов политики нацистов на Кавказе. Они считали, что их политика по отношению к региону принципиально отличается от английской. Мол, англичане стремились там все дестабилизировать Кавказ, а немцы планировали установить порядок. Даже вплоть до того, чтобы русский язык перестал быть для кавказцев языком межнационального общения, а вместо него таким стал бы немецкий.
Честно говоря, зная в целом идеологические установки Гитлера и его режима, уже можно не удивляться подробностям их планов на Кавказ. Но все равно хоть немного от такого берет оторопь…
Напомним, архив омского УФСБ России является одним из крупнейших в системе органов безопасности России. Огромная часть хранящихся в нем документов имеет историческое значение. Среди них в том числе архивные документы органов военной контрразведки о событиях Великой Отечественной войны.
