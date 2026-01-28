Как изменятся правила оформления семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года

Следует учитывать, что для некоторых категорий есть ограничения. Так, если в семье два несовершеннолетних ребенка от 7 до 17 лет, ипотеку можно взять только в областях и республиках, где мало новостроек, а также в населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек. Перечень регионов утвердил Минфин, на города в Московской и Ленинградской области льгота не распространяется. Доступность ипотеки в выбранном городе можно проверить через сервис ДОМ.РФ.