Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгодонском районе короткое замыкание стало причиной пожара в частном доме

13 пожарных потушили дом в Волгодонском районе после короткого замыкания.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Потапов Волгодонского района 26 января произошел пожар в частном доме. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе донского ведомства.

По предварительной версии дознавателей МЧС, причиной возгорания на крыше стало короткое замыкание электропроводки. Для тушения огня на площади 20 квадратных метров потребовались силы 13 пожарных и шесть единиц специальной техники. Огонь был успешно ликвидирован.

Ранее в Шахтах семье удалось спастись из пожара благодаря отчиму. Мужчина вместе с двумя детьми находился дома, когда вспыхнул огонь. Дончанину удалось до прибытия спасателей выбежать из горящего дома вместе с малышами.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!