В Волгодонском районе короткое замыкание стало причиной пожара в частном доме

В хуторе Потапов Волгодонского района 26 января произошел пожар в частном доме. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе донского ведомства.
По предварительной версии дознавателей МЧС, причиной возгорания на крыше стало короткое замыкание электропроводки. Для тушения огня на площади 20 квадратных метров потребовались силы 13 пожарных и шесть единиц специальной техники. Огонь был успешно ликвидирован.
Ранее в Шахтах семье удалось спастись из пожара благодаря отчиму. Мужчина вместе с двумя детьми находился дома, когда вспыхнул огонь. Дончанину удалось до прибытия спасателей выбежать из горящего дома вместе с малышами.
