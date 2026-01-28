Ричмонд
Жалоба на управляющую компанию: куда писать и по какому поводу

Жизнь в многоквартирном доме невозможна без взаимодействия с управляющей компанией. Оплата счетов, уборка помещений, обслуживание лифта — все это регулируется именно последней. Но иногда УК с поставленными задачами не справляется: в данном случае может помочь грамотно оформленная жалоба.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Супруги пишут жалобу на управляющую компанию
Источник: Freepik

В материале разбираем, как написать жалобу на управляющую компанию, куда ее подать, по какому поводу возможно обращение в органы и что делать, если его отклонили.

В каких случаях можно подать жалобу на управляющую компанию

На управляющую компанию (УК) можно подать жалобу в том случае, если она не выполняет свои обязанности по содержанию дома. Полный их перечень прописан в постановлении Правительства от 03.04.2013 г. № 290, и среди них можно отметить:

  • ремонт и содержание подъездов;
  • обслуживание лифтов;
  • подготовка дома к зиме;
  • проверка счетчиков;
  • уборка территории;
  • обеспечение работоспособности коммуникаций.

Согласно Жилищному кодексу РФ, УК обязана заниматься содержанием и текущим ремонтом общего имущества многоквартирного дома. В этот перечень входят не только подъезды и лифты, но также чердачные помещения, подвалы, кровля, фасад, инженерные сети и другие коммуникации.

Проблема в том, что каждая УК составляет для последующей подписи с жильцами дома собственный договор. Его содержание может отличаться от типового, и каждый случай здесь индивидуален.

Таким образом, гарантированно можно задуматься о жалобе в случаях, когда долго не работает лифт, не работает освещение, есть проблемы с бесперебойной работой электричества и водоснабжения. В остальных ситуациях следует предварительно изучить договор.

Куда жаловаться на управляющую компанию

Рассмотрим варианты инстанций для подачи жалобы на УК.

Мирное решение вопроса

Иногда перед обращением в вышестоящие инстанции следует попробовать решить вопрос мирно непосредственно с управляющей компанией. Для этого обратитесь в аварийно-диспетчерскую службу УК по телефону (обычно его без проблем можно найти в интернете) или придите на прием лично.

Возможны случаи, когда воды или тепла нет не по вине УК, а из-за аварии. В таком случае диалог с представителями управляющей компании может понять примерные сроки решения проблемы.

Но если в УК не идут навстречу, отказываются отвечать на вопросы, хамят или даже угрожают, то можно задуматься о жалобе.

Жалоба в УК

Перед обращением в прокуратуру или Роспотребнадзор рекомендуют направить жалобу в саму управляющую компанию. В обращение необходимо подробно указать суть претензий и запросить сроки решения проблемы.

Жалобу пишут в двух экземплярах, один из которых передается УК, а второй — остается у недовольного жильца, но с подписью от принявшего документ. Письмо лучше составлять коллективное, чтобы участие в процессе принимало несколько жильцов дома. Тогда больше шансов, что на него отреагируют должным образом.

Через время должен поступить ответ на жалобу — игнорирование обращение чревато для УК штрафами. Если вместо внятного объяснения жильцы получают так называемую отписку, в которой утверждается, что проблем нет, необходимо сохранить ее на случай судебного разбирательства — там ее могут расценить как досудебную претензию.

В государственную жилищную инспекцию

Если мирно и через диалог с УК вопрос решить не удается, можно обратиться в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Ее сотрудники в оперативные сроки назначат проверку, и если по ее итогам факт нарушений подтвердится, руководителя УК ждет штраф.

ГИС ЖКХ, через которую можно пожать жалобу в жилищную инспекцию
Источник: Новости Mail

Подать жалобу можно онлайн — через «Госуслуги» или систему ГИС ЖКХ, если у вас есть доступ к личному кабинету. Еще один вариант — направить обращение в письменном виде заказным письмом через Почту России. Кроме того, в ряде регионов на сайте инспекции предусмотрена электронная форма обратной связи, через которую заявление также можно быстро отправить.

В Роспотребнадзор

Если УК нарушает пункты договора, то это считается нарушением прав потребителей и поводом для обращения в Роспотребнадзор. Подать жалобу можно онлайн через «Госуслуги», отправить её заказным письмом с уведомлением о вручении или оформить обращение через сайт Роспотребнадзора.

В прокуратуру

Прокуратура — это уже своего рода тяжелая артиллерия, и обращаться сюда уже лучше после того, как обращение в иные инстанции не принесло нужного результата. Сотрудники прокуратуры следят за соблюдением прав граждан РФ, и УК всеми силами стараются не допустить доведения ситуации до вмешательства этого надзорного органа.

Адрес и контакты прокуратуры в нужном городе можно найти на официальном сайте Генпрокуратуры РФ — там же доступна карта с точками расположения подразделений. Подать жалобу можно лично, направить по почте или отправить онлайн через форму обратной связи. Обращение рассматривают в установленный срок, и официальный ответ должны дать в течение 30 дней.

В суд

Это последняя инстанция, обращение в которую уже свидетельствует о том, что предыдущее попытки решить вопрос не увенчались успехом. Процесс может занять очень много времени и даже средств, поэтому перед этим шагом желательно проконсультироваться с юристом.

Иск подают в районный суд по месту регистрации. Лучше, если обращение будет коллективным — от нескольких собственников или сразу от всего дома: такие заявления, как правило, рассматривают охотнее. Бланк иска можно оформить прямо в суде, но к нему важно приложить доказательства нарушений и подтверждения попыток решить вопрос ранее: копии обращений в другие органы, переписку с диспетчерской, письма и другие материалы. Например, упомянутое выше письмо в УК.

Как написать жалобу на управляющую компанию: советы и образец

В жалобе важно максимально подробно описать проблему и само нарушение: чем конкретнее изложены факты, тем проще и быстрее обращение рассмотрят. Текст можно подготовить самостоятельно либо поручить составление специалисту — например, юристу по жилищным вопросам. Это, конечно, предпочтительный вариант, но справиться с заполнением документов можно и самому.

Содержание жалобы разнится и зависит от инстанции, в которую вы намерены обратиться. Ниже — примерный образец для самостоятельного оформления, который при необходимости можно скорректировать.

Образец жалобы на управляющую компанию
Источник: Новости Mail

Список источников

1. Постановление Правительства от 03.04.2013 г. № 290.

2. ЖК РФ Статья 154. Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги.