Жалоба на управляющую компанию: куда писать и по какому поводу

Жалобу пишут в двух экземплярах, один из которых передается УК, а второй — остается у недовольного жильца, но с подписью от принявшего документ. Письмо лучше составлять коллективное, чтобы участие в процессе принимало несколько жильцов дома. Тогда больше шансов, что на него отреагируют должным образом.