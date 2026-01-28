Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии из смятого авто достали пострадавшего водителя

В ДТП в Белорецке пострадал водитель, потребовалась помощь спасателей.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецке столкнулись автомобили Audi и «ВАЗ». Как сообщили в пресс-службе республиканского госкомитета по ЧС, в результате аварии пострадал водитель отечественной машины.

На место случившегося быстро прибыли спасатели. Специалисты отключили аккумуляторную батарею поврежденного автомобиля, аккуратно извлекли травмированного водителя из деформированного салона и передали его врачам прибывшей скорой помощи для дальнейшего оказания медицинской помощи.

По факту ДТП начато разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.