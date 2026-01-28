В Башкирии из смятого авто достали пострадавшего водителя

В Белорецке столкнулись автомобили Audi и «ВАЗ». Как сообщили в пресс-службе республиканского госкомитета по ЧС, в результате аварии пострадал водитель отечественной машины.
На место случившегося быстро прибыли спасатели. Специалисты отключили аккумуляторную батарею поврежденного автомобиля, аккуратно извлекли травмированного водителя из деформированного салона и передали его врачам прибывшей скорой помощи для дальнейшего оказания медицинской помощи.
По факту ДТП начато разбирательство.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.