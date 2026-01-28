Нелегальный табачный рынок в Ростовской области сократился более чем наполовину

Добавим, по информации властей, в 2025 году Ростовская область стала лидером в ЮФО по раскрываемости преступлений на табачном рынке. В целом было выявлено 74 преступления, причем в одном из случаев изъяли 400 тысяч пачек сигарет на сумму свыше 50 млн рублей. В другом случае обнаружили нелегальные поставки из Екатеринбурга, было изъято больше 120 тысяч пачек.