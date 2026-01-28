Нелегальный табачный рынок в Ростовской области сократился более чем наполовину

За пять лет доля нелегального табака в Ростовской области сократилась более чем в два раза. Об этом сообщил председатель комитета донского парламента по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорь Бураков.
— Лет пять назад объемы нелегального рынка табака в регионе составляли около 30%, в Ростове-на-Дону и вовсе порой достигали 45−50%. К настоящему времени в результате совместной работы власти, правоохранителей и общественников у Ростовской области 16,2%, но и это большая цифра. Мы готовим целый набор новых инициатив, противодействующих нелегальному табаку, — добавил Игорь Бураков.
Заксобрание Дона выступает за возврат регионам с федерального уровня части поступлений от табачных акцизов. Одновременно продвигается инициатива о том, чтобы регионы могли вводить новые дополнительные ограничения по продаже табака. В том числе, например, ограничивать продажу не только вблизи общеобразовательных учреждений.
В 2026 году планируют рассмотреть вопрос о полном запрете вейпов и другой никотинсодержащей продукции, незаконный оборот которой достигает 80−90%.
Добавим, по информации властей, в 2025 году Ростовская область стала лидером в ЮФО по раскрываемости преступлений на табачном рынке. В целом было выявлено 74 преступления, причем в одном из случаев изъяли 400 тысяч пачек сигарет на сумму свыше 50 млн рублей. В другом случае обнаружили нелегальные поставки из Екатеринбурга, было изъято больше 120 тысяч пачек.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.