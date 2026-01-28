Бастрыкин поручил проверить случай спуска ребенка на тросе из окна в Воронеже

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание провести проверку инцидента, связанного со спуском ребенка на тросе из окна в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
28 января по Сети распространилось видео, где мужчина спускает своего несовершеннолетнего сына на тросе из окна жилого дома ради забавы. После этого он поднимает ребенка обратно в квартиру, подвергая его жизнь и здоровье серьезной опасности.
«В целях установления всех обстоятельств произошедшего следственным путем следственными органами СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — заявили в ведомстве.
