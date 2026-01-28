Число погибших в ДТП в Татарстане растет второй год подряд: власти ищут причины

Отдельный блок заседания был посвящен аварийности с участием детей. Рустем Гарипов сообщил, что в текущем году уже зарегистрировано 18 ДТП с детьми, в которых пострадали 22 ребенка. Особую тревогу, по его словам, вызывает статистика прошлого года: из 15 погибших детей 13 являлись пассажирами, причем девять из них погибли по вине водителей, которые их перевозили.