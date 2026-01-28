Число погибших в ДТП в Татарстане растет второй год подряд: власти ищут причины

В 2025 году в Татарстане зарегистрировали более 3,2 тыс. ДТП, в которых погибли 345 человек. Среди причин смертельных аварий — выезд на встречную полосу, наезды на пешеходов. О мерах реагирования говорили на комиссии по безопасности дорожного движения (БДД) в Кабмине РТ, пишет ИА «Татар-информ».
Рост смертности в ДТП стал ключевой темой комиссии БДД.
В Татарстане второй год подряд фиксируется рост числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Эту тенденцию обсудили на заседании Правительственной комиссии по БДД в Кабинете Министров РТ. Основными причинами смертельных аварий остаются выезд на встречную полосу, наезды на пешеходов и игнорирование ремней безопасности.
Заседание открыл заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров. Он отметил, что на протяжении десяти лет в республике удавалось добиваться устойчивого снижения смертности на дорогах, но в последние два года этот тренд был нарушен.
"Мы десять лет подряд обеспечивали снижение количества погибших на дорогах. Почему в последние два года не можем? Нельзя сказать, что нам не хватает бюджетных средств и финансовых ресурсов. В плане денег — обеспечены, но не хватает.
На местных дорогах зафиксировано заметное число ДТП.
Главный Государственный автоинспектор Татарстана Рустем Гарипов сообщил, что по итогам 2025 года в республике зарегистрировано 3276 ДТП, в которых погибли 345 человек и еще без малого 4 тыс. получили ранения. Он обратил внимание, что ключевой показатель национального проекта «Инфраструктура для жизни» был превышен: при прогнозе в 291 погибшего фактическое число оказалось значительно выше.
По его данным, превышение расчетных показателей зафиксировано в 22 муниципальных районах. При этом на федеральных и региональных трассах количество ДТП снизилось, но число погибших по-прежнему остается высоким. Самая неблагоприятная динамика, как отметил глава республиканской ГАИ, наблюдается на местных дорогах, где растут все показатели аварийности.
Рустем Гарипов уточнил, что основную долю смертельных аварий составляют столкновения транспортных средств, больше половины из которых связаны с выездом на встречную полосу. Значительную часть трагедий также формируют наезды на пешеходов, особенно в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях. Более половины таких случаев происходит из-за нарушений ПДД самими пешеходами.
Выезд на встречку остается серьезной угрозой для жизни участников дорожного движения.
По состоянию на 25 января в Татарстане уже зарегистрировано 128 ДТП, в которых погибли 26 человек и 184 получили травмы. Рустем Гарипов отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших выросло на семь человек, несмотря на снижение общего количества аварий.
Он сообщил, что 16 человек погибли в результате столкновений автомобилей, при этом 12 из них — на полосе встречного движения. В трех случаях водители выехали на встречку в местах, где обгон был запрещен. Глава Госавтоинспекции подчеркнул, что такие действия являются осознанным пренебрежением правилами безопасности.
В этой связи Рустем Гарипов считает необходимым усилить контроль за обгонами на участках с интенсивным движением и активизации профилактической работы с водителями. Он также сообщил, что традиционно в зимний период прогнозируется рост аварий на встречной полосе, а весной — увеличение числа ДТП с участием мототранспорта.
Детская аварийность растет, в зоне риска — пассажиры.
Отдельный блок заседания был посвящен аварийности с участием детей. Рустем Гарипов сообщил, что в текущем году уже зарегистрировано 18 ДТП с детьми, в которых пострадали 22 ребенка. Особую тревогу, по его словам, вызывает статистика прошлого года: из 15 погибших детей 13 являлись пассажирами, причем девять из них погибли по вине водителей, которые их перевозили.
Он также отметил, что каждое третье ДТП с детьми происходит по их собственной вине. Рост таких происшествий зафиксирован в 21 муниципальном районе. В некоторых из них профилактическая работа с детьми-нарушителями фактически не проводилась.
Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин подчеркнул, что безопасность дорожного движения является одним из ключевых приоритетов системы образования. Нужно сформировать у детей и подростков устойчивые навыки безопасного поведения на дорогах, считает он. Отдельный блок работы — находить и устранять условия, которые способствуют возникновению ДТП с участием детей и подростков. В 2026 году в системе образования запланирован комплекс ежемесячных профилактических мероприятий.
Курьеры и непогода усиливают риски на дорогах.
Рустем Гарипов отдельно обратил внимание на рост числа курьеров на дорогах, что увеличивает риски аварийности. Он привел пример трагического случая в Казани, где курьер, нарушивший правила проезда перекрестка, погиб в результате наезда автомобиля. По его словам, такие случаи говорят о системных проблемах: работодатели не контролируют курьеров и не проводят обязательные инструктажи по безопасности.
Глава Госавтоинспекции призвал организовать работу с сервисами доставки и проработать вопрос о регулярных инструктажах по ПДД. Он подчеркнул, что гонка за скоростью доставки не должна превращаться в гонку за человеческими жизнями.
Также он напомнил о влиянии погодных условий на аварийность. В январе этого года семь из 26 погибших стали жертвами ДТП во время, когда погодные условия ухудшились. В связи с прогнозируемыми метелями Рустем Гарипов указал на необходимость заранее организовать дополнительный выход дорожной техники.
Районам поручено скорректировать задачи по БДД.
Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов сообщил, что все дорожные работы, запланированные на 2026 год, ориентированы на повышение безопасности. По его словам, в 2025 году в нормативное состояние приведено почти 2 тыс. км дорог, а на участках с произошедшими смертельными ДТП будут проведены дополнительные работы. Ведомство также планирует использовать искусственный интеллект для мониторинга состояния дорог и соблюдения ПДД.
Заместитель министра внутренних дел по РТ Алексей Соколов заявил, что в тех районах, где ослабили контроль за ключевыми нарушениями, выросло число пьяных водителей и смертельных аварий. Он отметил, что административные меры нужно усиливать именно по тем нарушениям, которые напрямую приводят к гибели людей.
По его словам, каждому району в ближайшее время нужно понять причины высокой аварийности и пересмотреть свои задачи. Соколов подчеркнул, что от качества этой работы напрямую зависят человеческие жизни, и призвал ДПС быстро реагировать на ситуацию на дорогах.