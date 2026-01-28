Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт участка дороги Тбилисская-Кропоткин продолжат в 2026 году

Участок дороги Тбилисская-Кропоткин отремонтируют до конца ноября.

Источник: министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края

Ремонт участка дороги Тбилисская-Кропоткин продолжат в 2026 году. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Дорогу протяженностью 7,1 км ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Участок проходит по улице Красной и находится между станицей Тбилисской и станицей Казанской.

На первом этапе в октябре 2025 года подрядчик выполнил фрезерование проезжей части, установил временные дорожные знаки и ограждения, устранил дефекты и уложил выравнивающий слой асфальта.

В настоящее время работы продолжаются. Завершить ремонт участка дороги планируют до ноября 2026 года.