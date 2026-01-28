Ремонт участка дороги Тбилисская-Кропоткин продолжат в 2026 году. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Дорогу протяженностью 7,1 км ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Участок проходит по улице Красной и находится между станицей Тбилисской и станицей Казанской.
На первом этапе в октябре 2025 года подрядчик выполнил фрезерование проезжей части, установил временные дорожные знаки и ограждения, устранил дефекты и уложил выравнивающий слой асфальта.
В настоящее время работы продолжаются. Завершить ремонт участка дороги планируют до ноября 2026 года.