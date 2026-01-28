Путин наградил коллектив МГТУ им. Баумана орденом «За доблестный труд»

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив МГТУ имени Баумана за большой вклад в развитие науки и образования, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За большой вклад в развитие отечественной науки и образования, подготовку высококвалифицированных специалистов наградить орденом “За доблестный труд” коллектив федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования “Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)”, — говорится в документе.