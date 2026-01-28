Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил коллектив МГТУ им. Баумана орденом «За доблестный труд»

Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив МГТУ им. Баумана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив МГТУ имени Баумана за большой вклад в развитие науки и образования, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие отечественной науки и образования, подготовку высококвалифицированных специалистов наградить орденом “За доблестный труд” коллектив федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования “Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)”, — говорится в документе.