Южноуральцы меняют привычки: тысячи людей начали сдавать тару на переработку прямо на вокзалах

Пассажиры железной дороги на Южном Урале превратили вокзалы в пункты экологического сбора. В 2025 году на станциях Челябинской области с помощью фандоматов удалось собрать более 10,5 тонны пластиковой и алюминиевой тары. Все вторсырье направили на переработку.
Как сообщили в ЮУЖД, из собранных бутылок и банок изготовят новые товары — упаковку, элементы одежды и обуви, мебель, а также различные комплектующие и детали.
Фандоматы — специальные автоматы для приема пластиковой и алюминиевой тары — сегодня работают на вокзалах Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Карталов и Троицка. Кроме того, еще четыре таких устройства установлены на вокзалах Южно-Уральской магистрали в Курганской и Оренбургской областях.
После заполнения аппаратов собранное сырье отправляют на перерабатывающие предприятия. Там отходы сортируют, тщательно очищают и измельчают, превращая в гранулы, которые затем используются при производстве новой продукции.
В ЮУЖД отметили, что подобные проекты помогают не только снижать нагрузку на окружающую среду, но и формировать у пассажиров привычку к раздельному сбору отходов.
Кроме установки фандоматов, на железной дороге реализуют и другие экологические инициативы. Ежегодно проходят субботники, акции по высадке деревьев, а также мероприятия по экономии ресурсов и снижению негативного воздействия на природу.