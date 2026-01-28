Южноуральцы меняют привычки: тысячи людей начали сдавать тару на переработку прямо на вокзалах

Фандоматы — специальные автоматы для приема пластиковой и алюминиевой тары — сегодня работают на вокзалах Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Карталов и Троицка. Кроме того, еще четыре таких устройства установлены на вокзалах Южно-Уральской магистрали в Курганской и Оренбургской областях.