Содержание под стражей экс-мэра Белгорода Иванова продлили на четыре месяца

В феврале 2025 года Свердловский районный суд Белгорода приговорил экс-мэра города, бывшего генерального директора АО «Белгородская ипотечная корпорация» Антона Иванова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 11,3 млн рублей за взятки и превышение должностных полномочий. В декабре Белгородский областной суд отменил приговор Иванову, отправив уголовное дело на новое рассмотрение.