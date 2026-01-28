Ричмонд
Содержание под стражей экс-мэра Белгорода Иванова продлили на четыре месяца

БЕЛГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Свердловский районный суд Белгорода продлил бывшему мэру города Антону Иванову меру пресечения в виде содержания под стражей на четыре месяца, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В феврале 2025 года Свердловский районный суд Белгорода приговорил экс-мэра города, бывшего генерального директора АО «Белгородская ипотечная корпорация» Антона Иванова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 11,3 млн рублей за взятки и превышение должностных полномочий. В декабре Белгородский областной суд отменил приговор Иванову, отправив уголовное дело на новое рассмотрение.

«Суд постановил продлить срок содержания под стражей Иванову Антону Александровичу на 4 месяца, то есть по 13 мая 2026 года включительно. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке», — сказал судья.

В ходе судебного заседания сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест.