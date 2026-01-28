Проводник высадил подростка из поезда в 150 км от дома

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Ранее Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК сообщило об этом случае.
«В ходе мониторинга СМИ выявлен сюжет, в котором сообщается о том, что проводник пассажирского поезда, следовавшего сообщением Владивосток — Москва, высадил несовершеннолетнего при плохих погодных условиях из поезда на станции Карымская Забайкальской железной дороги. Ранее он пропустил свою станцию Шилка. От станции Карымская до станции Шилка 151 км», — говорится в сообщении.
По данному факту была организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.