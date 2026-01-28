Проводник высадил подростка из поезда в 150 км от дома

«В ходе мониторинга СМИ выявлен сюжет, в котором сообщается о том, что проводник пассажирского поезда, следовавшего сообщением Владивосток — Москва, высадил несовершеннолетнего при плохих погодных условиях из поезда на станции Карымская Забайкальской железной дороги. Ранее он пропустил свою станцию Шилка. От станции Карымская до станции Шилка 151 км», — говорится в сообщении.