В Барановичах суд разрешил пенсионерке заплатить за оскорбление половину пенсии, а не всю — вот почему

В Барановичах пенсионерка должна была выплатить целую пенсию за оскорбление, но суд разрешил ей выплатить только половину. Подробности рассказали в прокуратуре Брестской области.
Так, 73-летняя горожанка была освобождена судом от административной ответственности по делу об оскорблении (ч.1 ст. 10.2 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Но потерпевшая сторона потребовала взыскать с нее денежную компенсацию морального вреда и судебных расходов. Размер взысканной суммы оказался для пенсионерки непосильным, так как превышал ее доходы. С этой проблемой пенсионерка обратилась на прием к Барановичскому межрайонному прокурору.
Проверка показала, что суд постановил взыскать с пенсионерки сумму, которая почти равна ее ежемесячной пенсии. Также не были учтены ее условия жизни и материальное положение.
После принесения протеста в Брестский областной суд, решение суда первой инстанции изменили. Сумму морального вреда, которая подлежит взысканию с ответчика, уменьшили в два раза. В итоге пенсионерка вместо целой пенсии за оскорбление заплатит половину.
