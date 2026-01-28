В Барановичах суд разрешил пенсионерке заплатить за оскорбление половину пенсии, а не всю — вот почему

Так, 73-летняя горожанка была освобождена судом от административной ответственности по делу об оскорблении (ч.1 ст. 10.2 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Но потерпевшая сторона потребовала взыскать с нее денежную компенсацию морального вреда и судебных расходов. Размер взысканной суммы оказался для пенсионерки непосильным, так как превышал ее доходы. С этой проблемой пенсионерка обратилась на прием к Барановичскому межрайонному прокурору.