Правительство Молдовы «крутит» ценами на энергоресурсы так, как выгодно ему: «Даже если тариф на газ снизится, применять его с 1 января никто не станет»

Как и ожидалось, надежды граждан на справедливость разбились о бюрократическую стену. Директор Агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Алексей Таран прямо заявил, что даже если тариф на газ снизится, применять его с 1 января никто не станет.
Причина, по словам чиновника, чисто «техническая»: в стране 830 тысяч потребителей, и пересчитывать фактуры для каждого — это якобы «невозможный труд».
Кто-то надеялся на справедливость?
Принципом «невозможного труда» правительство пользуется всегда, когда это выгодно власти и компаниям поставщикам. Это мы наблюдаем уже давно. Когда в 2022 году в середине января цены на газ повысили на 40%, то в наших платёжках была указана новая, более высокая цена.
Также выросли тарифы на тепло и электричество.
Вспомним, что Национальное агентство Молдовы по регулированию в энергетике (НАРЭ) тогда повысило цены на природный газ с 11,08 лея до 15,18 лея. Одновременно с повышением цены на газ стоимость одной гигакалории тепла, поставляемой потребителям «S.A.Termoelectrica», составила 2169 леев (на 496 леев больше, чем прежде), а киловатт электроэнергии, вырабатываемой центральным поставщиком, компанией Energocom, подорожал, без учета НДС, с 2,29 до 3,35 лей.
Наталья Гаврилица, которая была тогда премьер-министром пообещала, что, независимо от решения НАРЭ, для конечного потребителя тариф на первые 150 кубометров газа не повысится. Это заявление никак не успокоило людей, которые пользуются для обогрева газовыми котлами.
И подобные ситуации повторялись не один раз. С газом, светом, теплом…
Например, в 2025 году, НАРЭ сообщило, что с 10 января цена на свет для бытовых потребителей Premier Energy составит 4,1 лея за киловатт/час без НДС. До этого было 2,34 лея. Кто-то верит в то, что до 10 января посчитали по старой цене, а после указанной даты — по новой? Хотя приборы учёта электроэнергии позволяют это сделать.
В общем, власти всегда считают так, как им удобно, а население пусть платит…
