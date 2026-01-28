Правительство Молдовы «крутит» ценами на энергоресурсы так, как выгодно ему: «Даже если тариф на газ снизится, применять его с 1 января никто не станет»

Например, в 2025 году, НАРЭ сообщило, что с 10 января цена на свет для бытовых потребителей Premier Energy составит 4,1 лея за киловатт/час без НДС. До этого было 2,34 лея. Кто-то верит в то, что до 10 января посчитали по старой цене, а после указанной даты — по новой? Хотя приборы учёта электроэнергии позволяют это сделать.