В Египте пропали двое туристов из России

КАИР, 28 янв — РИА Новости. Двое туристов из России пропали в Египте и не выходят на связь третьи сутки, рассказал РИА Новости отец одного из них.

Источник: © РИА Новости

«Владислав Ревенко и Никита Таланов перестали выходить на связь 26 января. Мой сын в последний раз был в сети в городе 6 октября (к западу от Каира — ред.)», — сообщил Павел Ревенко.

По его информации, оба прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января и должны были вернуться спустя шесть дней.

«Они самостоятельно поехали на автобусе из Шарм-эш-Шейха в Каир. Сын писал, что доехал и разместился в гостинице», — отметил Ревенко.

Он добавил, что в среду от авиакомпании Red Sea Airlines пришел ответ, что оба не явились на обратный рейс.