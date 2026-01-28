В Египте пропали двое туристов из России

«Владислав Ревенко и Никита Таланов перестали выходить на связь 26 января. Мой сын в последний раз был в сети в городе 6 октября (к западу от Каира — ред.)», — сообщил Павел Ревенко.
По его информации, оба прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января и должны были вернуться спустя шесть дней.
«Они самостоятельно поехали на автобусе из Шарм-эш-Шейха в Каир. Сын писал, что доехал и разместился в гостинице», — отметил Ревенко.
Он добавил, что в среду от авиакомпании Red Sea Airlines пришел ответ, что оба не явились на обратный рейс.