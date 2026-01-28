В России хотят ввести бесплатную вакцину от менингококковой инфекции

«В 2027 году вакцина против менингококковой инфекции может быть включена в Национальный календарь профилактических прививок. Изначально речь шла о 2025 годе, затем обсуждался 2026. Мы уже обращались в правительство и Государственную думу с просьбой не переносить сроки и начать бесплатную вакцинацию как можно раньше», — сказал Власов, добавив, что обсуждение переноса во многом связано с тем, чтобы обеспечить полный цикл производства вакцин на территории России.