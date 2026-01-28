Производство ракет-носителей «Ангара» переносится в Омск

Производство ракет-носителей семейства «Ангара» будет перенесено в Омск. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своих социальных сетях, подчеркнув, что региональные власти окажут этому решению максимальное содействие.
По словам главы региона, выбор в пользу Омска обусловлен мощным инженерным потенциалом, наличием высококвалифицированных кадров и исторической связью города с ракетно-космической отраслью. Именно в Омске в годы Великой Отечественной войны работал выдающийся советский ученый и конструктор Сергей Королёв, заложивший основы отечественной космонавтики.
Ракета-носитель «Ангара» впервые стартовала в июле 2014 года с космодрома Плесецк в легком варианте. Уже в декабре того же года состоялся испытательный пуск тяжелой версии — «Ангара-А5».
