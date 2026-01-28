Глава СК потребовал отчет о ходе расследования в школе Ростовской области

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с нападением. Судя по съемке, один из мальчиков сильно ударил одноклассницу, после чего она упала без сознания. Донские следователи уже разбираются в произошедшем, возбуждено дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ).