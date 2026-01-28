Ричмонд
Глава СК потребовал отчет о ходе расследования в школе Ростовской области

Доклад о расследовании нападения на девочку в донской школе направят в СК России.

Источник: Комсомольская правда

Расследование нападения на 12-летнюю девочку в одной из школ Ростовской области взяли на контроль в центральном аппарате СК России. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении Следкома.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с нападением. Судя по съемке, один из мальчиков сильно ударил одноклассницу, после чего она упала без сознания. Донские следователи уже разбираются в произошедшем, возбуждено дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ).

Также в образовательном учреждении уже побывали представители областного подразделения по делам несовершеннолетних. Вместе с правоохранителями причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники прокуратуры.

