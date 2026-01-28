В каждом округе Омска идёт масштабный ремонт теплосетей

Главы всех округов Омска лично контролируют ситуацию с теплом: проверяют работу энергетиков и управляющих компаний, не оставляют жителей один на один с ресурсниками, как это поручил сегодня губернатор Виталий Хоценко и как на личном примере показал сам мэр. Глава города выезжал на место одной из аварий для контроля ремонтных работ.
В морозы по объективным причинам ситуация была непростой, но потепление позволит ускорить проведение всех необходимых работ.
«Обеспечение стабильного теплоснабжения зимой — это ключевая задача в нашей работе. Администрация округа постоянно взаимодействует с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями. По поручению губернатора Виталия Павловича Хоценко ежедневно специалисты администрации округа контролируют работу диспетчерских служб, ход устранения любых неполадок на сетях, параметры подачи тепла в многоквартирные дома», — рассказал глава Центрального округа Амангельды Мендубаев.
28 января бригады «Тепловой компании» работают во всех районах города. Они устраняют повреждения, которые случились из-за сильных морозов, и возвращают тепло в дома.
Работа идёт сразу на нескольких ключевых адресах. В Советском округе на проспекте Мира, 98 бригады ищут дефект на теплотрассе. Как только он будет найден, рабочие сразу приступят к сварке и ремонту.
В Ленинском округе, на улице 9-я Ленинская, 1, специалисты проводят земляные работы, чтобы найти точное место повреждения трубы.
«Сегодня на территории округа встретился с жителями многоквартирных домов по улицам 9 Ленинская, Стальского, Труда, где произошло временное отключение теплоснабжения и горячей воды. В ходе встречи с жителями обсудили возникшие вопросы, связанные с отключениями теплоснабжения. Данную ситуацию держим на контроле и продолжим оказывать содействие ресурсникам и жителям округа», — подчеркнул глава Ленинского округа Николай Хроленко.
В Центральном округе, на Тимуровском проезде, 3, работы почти завершены. В ближайшее время тепло начнёт поступать в дома по этому адресу.
«Совместно с сотрудниками тепловой и управляющей компаний мы организовали работу по ремонту аварийного участка, после чего провели дополнительную регулировку систем в домах, где было отключение. В итоге температура в квартирах была поднята до нормативного уровня. В настоящее время ситуация находится на контроле», — добавил Амангельды Мендубаев.