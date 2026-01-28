В каждом округе Омска идёт масштабный ремонт теплосетей

Главы всех округов Омска лично контролируют ситуацию с теплом: проверяют работу энергетиков и управляющих компаний, не оставляют жителей один на один с ресурсниками, как это поручил сегодня губернатор Виталий Хоценко и как на личном примере показал сам мэр. Глава города выезжал на место одной из аварий для контроля ремонтных работ.