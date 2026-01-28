Ричмонд
Туристы из Нячанга прилетят в Иркутск на резервном самолете

Boeing 757 совершил экстренную посадку в аэропорту Ханоя.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Туристы из Нячанга прилетят в Иркутск на резервном самолете. Напомним, днем 28 января Boeing 757 совершил экстренную посадку в аэропорту Ханоя. Причина вынужденного приземления пока неизвестна. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа и 238 пассажиров.

— Никто из людей не пострадал. Пассажирам предоставили еду и напитки, — уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Чтобы туристы добрались до столицы Приангарья, для них предоставят резервный самолет, который прибудет в Ханой из Паттайи. По планам авиалайнер должен был вылететь к пассажирам в 18:45 по местному времени.

Из-за незапланированной посадки рейса ZF-2578 возможны изменения в расписании. Службы авиакомпании прилагают все усилия, чтобы оперативно решить возникшие вопросы.