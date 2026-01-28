Ричмонд
Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств Александру Шаганову

Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств автору песен «Любэ» Шаганову.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств автору песен для музыкальных групп «Любэ» и «Иванушки International» Александру Шаганову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«О награждении государственными наградами Российской Федерации. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации… Шаганову Александру Алексеевичу — артисту, поэту общества с ограниченной ответственностью “Продюсерский центр Игоря Матвиенко”, город Москва», — говорится в указе.

Александр Шаганов — советский и российский поэт-песенник, автор популярных песен, в основном для группы «Любэ», и «Иванушки International» («Тучи», «Кукла»).