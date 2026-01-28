Ричмонд
«Идет оповещение и призыв». Минобороны объявило о призыве белорусов в рамках проверки

Минобороны заявило о призыве белорусов в рамках проверки.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны сообщили о призыве белорусов в рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси внезапная масштабная проверка Вооруженных сил будет проходить вплоть до весны.

В Минобороны сказали, что в связи с внезапной масштабной проверкой белорусской армии в военкомате Барановичей, Барановичского и Ляховичского районов идет призыв военнообязанных из запаса.

Прием личного состава развернули в одной из воинских частей. Военнообязанными получается обмундирование и снаряжение, они убывают в подразделения, где приступят к подготовке по военно-учетным специальностям.

— В данный момент идет оповещение и призыв военнообязанных на проверочные сборы в соответствии с распоряжением Генерального штаба, — прокомментировал военный комиссар Барановичей, Барановичского и Ляховичского районов полковник Алексей Синчук.

Еще мы писали, как белорусский президент отреагировал на промежуточный итог масштабной проверки ВС Беларуси.

Также госсекретарь Совбеза Вольфович сказал о ставке Беларуси на «Орешник» и ядерное оружие против агрессии.

Ранее госсекретарь Совбеза заявил, что президент на личном контроле держит ход проверки в Вооруженных Силах Беларуси.

