«Идет оповещение и призыв». Минобороны объявило о призыве белорусов в рамках проверки

В Министерстве обороны сообщили о призыве белорусов в рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси внезапная масштабная проверка Вооруженных сил будет проходить вплоть до весны.
В Минобороны сказали, что в связи с внезапной масштабной проверкой белорусской армии в военкомате Барановичей, Барановичского и Ляховичского районов идет призыв военнообязанных из запаса.
Прием личного состава развернули в одной из воинских частей. Военнообязанными получается обмундирование и снаряжение, они убывают в подразделения, где приступят к подготовке по военно-учетным специальностям.
— В данный момент идет оповещение и призыв военнообязанных на проверочные сборы в соответствии с распоряжением Генерального штаба, — прокомментировал военный комиссар Барановичей, Барановичского и Ляховичского районов полковник Алексей Синчук.
