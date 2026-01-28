29 января в Иркутске ожидается до −17 градусов

В Иркутске днем 29 января ожидается −15…-17 градусов. Ночью резко похолодает до −25…-27. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, будет облачно, но без осадков. Ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 3−8 м/с.
— По области ночью пройдет небольшой снег. Днем осадки прекратятся. Утром в некоторых районах возможен туман. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с, — подчеркнули синоптики.
В Приангарье прогнозируют сильные морозы. Ночью столбик термометра опустится до −25…-30 градусов, а в ясную погоду может быть еще холоднее — до −40 градусов. Днем будет немного теплее −14…-19 градусов. А вот в северных и верхнеленских районах морозы будут еще сильнее: ночью до −41…-46 градусов, а днем местами может быть −21…-26 градусов.
