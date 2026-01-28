Суд в Ростове начал процесс по делу бывших областных чиновников

Сегодня, 28 января, в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону начался процесс по делу бывших областных чиновников и одного из бизнесменов. Рассматривается обвинение в незаконном расходовании бюджетных средств.
Напомним, на скамье подсудимых — бывший первый заместитель и экс-советник губернатора Виктор Гончаров, бывший министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский, а также экс-заместитель главы донского минсельхоза Ольга Горбанева. Еще один подозреваемый — бизнесмен Вадим Ванеев.
Подсудимым инкриминировали «Превышение должностных полномочий» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным следствия, в 2018 году чиновники помогли группе компаний, работающей в сфере производства мяса птицы, получить субсидии на уплату процентов по инвесткредитам. При этом финансовое положение организации не позволяло получить подобную поддержку. В итоге произошло незаконное расходование бюджетных средств на сумму более 155 млн рублей.
