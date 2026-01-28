Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил девяти россиянкам звание «Мать-героиня», соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня”, — говорится в документе.
Так, звание присвоено Раисат Айдиевой и Бурлият Меджидовой из Дагестана, Ольге Булычевой из Красноярского края, Хадижат Дзахкиевой из Ингушетии, Светлане Кибаковой из Мордовии, Ольге Лобовой из Москвы, Людмиле Маковецкой из Оренбургской области, Евгении Носовой из Ростовской области, Фаназие Такаловой из Башкортостана.