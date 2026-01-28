Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам

Так, звание присвоено Раисат Айдиевой и Бурлият Меджидовой из Дагестана, Ольге Булычевой из Красноярского края, Хадижат Дзахкиевой из Ингушетии, Светлане Кибаковой из Мордовии, Ольге Лобовой из Москвы, Людмиле Маковецкой из Оренбургской области, Евгении Носовой из Ростовской области, Фаназие Такаловой из Башкортостана.