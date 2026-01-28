Свердловчане стали реже попадаться ворам и кибермошенникам

«Генерал Мешков дал поручение всем службам, чтобы профилактическая работа с населением и кредитно-финансовыми структурами и в 2026 году по данному вопросу оставалась одним из приоритетных направлений деятельности», — сообщил пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.
Всего за прошлый год свердловчане стали на 22,3% реже наносить друг другу тяжкий вред здоровью, на 21,8% снизилось число угонов, красть стали меньше на 8,2%. В частности, выходят из моды кражи из квартир и с банковских счетов: количество таких эпизодов сократилось почти на треть. За весь год в регионе обокрали только 179 квартир. Грабители и разбойники тоже стали действовать реже.
Число случаев мошенничества снизилось на 17,6% — до 7155. Большая часть из них все еще приходится на кибермошенничества, хотя их количество упало сильнее — на 22,7%. Каждый четвертый пострадавший — пенсионер.
«ФедералПресс» ранее рассказывал, что число преступлений в Свердловской области в целом сократилось на 7,8%. Награды полицейским вручил полпред президента в УрФО Артем Жога.