Свердловчане стали реже попадаться ворам и кибермошенникам

Всего за прошлый год свердловчане стали на 22,3% реже наносить друг другу тяжкий вред здоровью, на 21,8% снизилось число угонов, красть стали меньше на 8,2%. В частности, выходят из моды кражи из квартир и с банковских счетов: количество таких эпизодов сократилось почти на треть. За весь год в регионе обокрали только 179 квартир. Грабители и разбойники тоже стали действовать реже.