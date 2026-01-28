Главные новости к вечеру 28 января 2026 года

Песков: переговоры в Абу-Даби по Украине продолжатся 1 февраля
Переговоры между Россией, Украиной и США продолжатся в Абу-Даби 1 февраля, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ушаков: РФ готова гарантировать Зеленскому в Москве безопасность
Россия гарантирует Владимиру Зеленскому безопасность и условия для работы, если он прибудет для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву. Это подчеркнул помощник главы государства Юрий Ушаков.
Словакия отклонила приглашение вступить в «Совет мира»
Правительство Словакии решило не присоединяться к Совету мира по предложению президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство TASR. Одной из причин отказа является невозможность выполнения страной финансовых обязательств по уплате взноса в $1 млрд.
Двух российских моряков с «Маринеры» отпустили
ВС РФ пресекли попытку ВСУ повторить операцию «Паутина»
Российская разведка выявила передвижение фуры с большим количеством дронов на границе Сумской и Черниговской областей. Высокоточным ударом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» транспорт был уничтожен вместе с операторами.