Главные новости к вечеру 28 января 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 28 января 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Песков: переговоры в Абу-Даби по Украине продолжатся 1 февраля

Источник: РИА "Новости"

Переговоры между Россией, Украиной и США продолжатся в Абу-Даби 1 февраля, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ушаков: РФ готова гарантировать Зеленскому в Москве безопасность

Источник: Александр Казаков/ТАСС

Россия гарантирует Владимиру Зеленскому безопасность и условия для работы, если он прибудет для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву. Это подчеркнул помощник главы государства Юрий Ушаков.

Словакия отклонила приглашение вступить в «Совет мира»

Источник: AP 2024

Правительство Словакии решило не присоединяться к Совету мира по предложению президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство TASR. Одной из причин отказа является невозможность выполнения страной финансовых обязательств по уплате взноса в $1 млрд.

Двух российских моряков с «Маринеры» отпустили

Источник: Reuters

США отпустили двух российских моряков с задержанного танкера «Маринера», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

ВС РФ пресекли попытку ВСУ повторить операцию «Паутина»

Российская разведка выявила передвижение фуры с большим количеством дронов на границе Сумской и Черниговской областей. Высокоточным ударом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» транспорт был уничтожен вместе с операторами.

