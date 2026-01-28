На Землю начал воздействовать солнечный ветер из корональной дыры

«К Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры. Резких ударов не было (скорость растет довольно плавно), поэтому геомагнитные индексы пока держатся в зеленой зоне, но в ближайшее время почти наверняка пожелтеют. Вероятны слабые бури», — отмечается в сообщении.