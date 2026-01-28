В Москве выставят работы Рембрандта

По информации, полученной от пресс-службы, выставка откроется 18 февраля в столичном Центре Вознесенского и будет посвящена герою средневековых нидерландских и немецких легенд — плуту Тилю Уленшпигелю. При этом, формат экспозиции предполагает уникальное пространство, где гравюры XVI века соседствуют с телевизионными помехами 1990-х, а философия — с анекдотами.