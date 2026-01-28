Два уфимских парка в Калининском и Октябрьском районах ждет обновление

Сквер Памяти на улице Зеленой планируют превратить в многофункциональное общественное пространство. Он по-прежнему будет нести мемориальную функцию, но при этом у жителей появятся дополнительные возможности для досуга. Здесь установят современные детские и спортивные площадки, а также приведут в порядок пешеходные аллеи.