Два уфимских парка в Калининском и Октябрьском районах ждет обновление

В 2026 году в Уфе продолжится благоустройство городских территорий по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В число объектов, которые ждет преображение, вошли скверы в Калининском и Октябрьском районах.
Сквер Памяти на улице Зеленой планируют превратить в многофункциональное общественное пространство. Он по-прежнему будет нести мемориальную функцию, но при этом у жителей появятся дополнительные возможности для досуга. Здесь установят современные детские и спортивные площадки, а также приведут в порядок пешеходные аллеи.
Сквер имени Рихарда Зорге станет более уютным местом для спокойного и семейного отдыха. В рамках работ здесь появится металлическая стела с силуэтом легендарного разведчика. Также запланированы обновление дорожек, монтаж новых детской и спортивной площадок, замена уличного освещения и ремонт системы водоотведения. Эти меры должны сделать территорию более удобной и безопасной для всех посетителей.
