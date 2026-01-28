В МГТУ им. Н. Э. Баумана предложили новую модель марсианского корабля

Кроме того, одним из методов оптимизации является марсианский корабль возвращения, который модернизировали блоком подтормаживания. По словам Миненко, при возвращении на Землю марсианский корабль входит в атмосферу планеты со скоростью 15 километров в секунду, что почти в два раза выше скорости возвращения кораблей с Международной космической станции (МКС). Блоки подтормаживания помогают снизить скорость возвращения на несколько километров, отметил Миненко. «Это все мы, конечно, рассматриваем в применении нашей теперешней техники. Никаких атомных двигателей мы пока не рассматривали», — добавил он.