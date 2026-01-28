Блогер Валя Карнавал в слезах ответила хейтерам

Известная ростовчанка, блогер Валя Карнавал, в своем видеообращении к подписчикам рассказала о тяжелом периоде. Поводом стал взлом одной из ее социальных сетей мошенниками, которые от ее имени начали выпрашивать деньги у друзей и родственников. Это произошло, когда девушка находилась на отдыхе в Дубае и слегла с высокой температурой.
В серии видео, записанных со слезами на глазах, она рассказала про волну критики и негатива, которая обрушилась на нее в конце прошлого года.
— Было столько хейта в мою сторону, — озвучила на видео Валя Карнавал. — Многие говорили, что я не искренняя, фальшивая, ненатуральная и словно сгенерирована нейросетью. Но я тоже человек. Мне плохо. И этот случай с мошенниками просто стал последней каплей.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!