В Кушве учеников двух школ перевели на дистант из-за проблем с теплом

Учащиеся двух школ Кушвы Свердловской области находятся на дистанционном обучении из-за нарушения теплоснабжения. Об этом сообщает мэрия.
В таком режиме они будут учиться до нормализации температурного режима. Детский сад продолжает работу. В жилых помещениях представители управляющих компаний ведут постоянный мониторинг температуры, информирует департамент информполитики региона.
Напомним, на прошлой неделе часть населения города временно оставалась без отопления. Причиной стала авария. Последствия оперативно устранили.
26 января рабочие приступили к капитальному ремонту оборудования на котельной «Уральская». Ситуацию контролируют мэрия и региональное министерство энергетики. Также одновременно идёт подготовка к строительству новой блочно-модульной газовой котельной. Её планируется ввести к началу нового отопительного сезона.