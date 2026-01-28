В Кушве учеников двух школ перевели на дистант из-за проблем с теплом

26 января рабочие приступили к капитальному ремонту оборудования на котельной «Уральская». Ситуацию контролируют мэрия и региональное министерство энергетики. Также одновременно идёт подготовка к строительству новой блочно-модульной газовой котельной. Её планируется ввести к началу нового отопительного сезона.