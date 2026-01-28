Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани поймали трех новых граждан России, уклонявшихся от армии

Сегодня во время рейда по стройплощадкам Казани сотрудники 384-го военного следственного отдела СК России нашли трех мужчин, недавно получивших гражданство России, однако уклонявшихся от армии и постановки на учет в военкомат.

Всего было проверено девять человек. Тех, у кого нашли нарушения, доставили в районные военкоматы.

«На воинский учет в военных комиссариатах Республики Татарстан в прошлом и текущем году всего поставлены свыше 500 мигрантов, которые приобрели гражданство Российской Федерации. Указанные мероприятия будут продолжены в дальнейшем», — отмечают в ведомстве.

Все желающие сообщить о фактах уклонения от призыва на военную службу, могут позвонить по номеру 8 (843)292−15−12, отправить заявление или обратиться лично по адресу г. Казань, ул. Островского, д. 20.