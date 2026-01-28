В Казани поймали трех новых граждан России, уклонявшихся от армии

Всего было проверено девять человек. Тех, у кого нашли нарушения, доставили в районные военкоматы.
«На воинский учет в военных комиссариатах Республики Татарстан в прошлом и текущем году всего поставлены свыше 500 мигрантов, которые приобрели гражданство Российской Федерации. Указанные мероприятия будут продолжены в дальнейшем», — отмечают в ведомстве.
Все желающие сообщить о фактах уклонения от призыва на военную службу, могут позвонить по номеру 8 (843)292−15−12, отправить заявление или обратиться лично по адресу г. Казань, ул. Островского, д. 20.