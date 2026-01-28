В Египте при раскопках обнаружили античную маску-талисман

При раскопках также обнаружены скелет с золотыми наглазниками, скелет с монетами римских императоров конца третьего века нашей эры. Такие накладки типичны для погребений греко-римского времени в Средиземноморском регионе и в Крыму и были найдены в Херсонесе Таврическом. После расчистки на монетах читаются имена императоров Проба и Аврелиана. В северной части помещения в слое, где были найдены эти скелеты, участники экспедиции нашли фрагменты римских амфор позднего времени, что совпадает с датировкой по найденным монетам.