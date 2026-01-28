Морские границы порта Ростова планируют пересмотреть

Вопрос о целесообразности переноса морских границ и изменения статуса порта Ростова-на-Дону рассмотрели на совещании в министерстве транспорта региона. Об этом сообщает пресс-служба донского минтранса.
— Придание портам статуса «морской» привело к неоправданному усилению нормативных требований по строительству и содержанию инфраструктуры, увеличению финансовых затрат на содержание, а также к ухудшению ситуации с содержанием акватории портов, — отметили по итогам совещания.
Ситуацию обсудили со стивидорными компаниями порта.
Напомним, в 2008 году Азово-Донской морской канал и весь водный путь от устья Дона до подхода к Аксаю (3 121 км реки Дон) исключили из перечня внутренних водных путей России. Портам Азова и Ростова-на-Дону тогда присвоили статус морских.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.