Морские границы порта Ростова планируют пересмотреть

Напомним, в 2008 году Азово-Донской морской канал и весь водный путь от устья Дона до подхода к Аксаю (3 121 км реки Дон) исключили из перечня внутренних водных путей России. Портам Азова и Ростова-на-Дону тогда присвоили статус морских.