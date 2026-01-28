Семья с 10 детьми из Башкирии ждет жилье четвертый год

Житель Башкирии рассказал, что права его многодетной семьи нарушают. Согласно решению суда, вступившему в силу в 2022 году, он, его супруга и их 10 несовершеннолетних детей имеют право на получение жилья и состоят в очереди нуждающихся. Однако до сих пор эта семья так и не получила обещанную жилплощадь. Многочисленные письма и запросы в различные инстанции не помогли решить проблему.