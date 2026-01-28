12 февраля в Краснодаре отметят 83-ю годовщину освобождения города

В Краснодаре 12 февраля пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 83-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов, в этом году для жителей и гостей подготовили расширенную программу.
Центральным событием по традиции станет историческая реконструкция финального боя и водружения Красного знамени. Представление состоится на пересечении улиц Красной и Гимназической и начнется в 12:00. В этом году постановку сделают более масштабной: увеличат количество участников и техники, а для зрителей установят экран с прямой трансляцией. Горожан заранее предупредили, что громкие звуки и выстрелы являются частью реконструкции.
Особое внимание власти уделят обеспечению безопасности. Накануне памятной даты в городе проведут субботники — места воинской славы и мемориалы приведут в порядок после зимней непогоды.
— Наша святая обязанность — помнить и благодарить защитников Родины: и тех, кого уже нет с нами, и тех, кому мы можем лично сказать спасибо. Мы обязательно посетим наших ветеранов, которым особенно важны забота и внимание, — отметил Евгений Наумов.
В день годовщины у мемориалов состоятся возложения цветов, ветеранов навестят лично. В учреждениях культуры запланированы лекции, концерты и кинопоказы, а в спортивных школах пройдут тематические турниры.
В образовательных учреждениях школьникам расскажут об оккупации и освобождении Краснодара, чтобы молодое поколение знало историю города и цену Победы.