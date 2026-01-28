12 февраля в Краснодаре отметят 83-ю годовщину освобождения города

— Наша святая обязанность — помнить и благодарить защитников Родины: и тех, кого уже нет с нами, и тех, кому мы можем лично сказать спасибо. Мы обязательно посетим наших ветеранов, которым особенно важны забота и внимание, — отметил Евгений Наумов.