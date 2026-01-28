В Петербурге хотят повысить штрафы за неоплаченную парковку

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предложил повысить штраф за неоплаченную парковку с 3 тысяч до 5 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в комитете.
В ведомстве отметили, что после введения новых тарифов размер действующего штрафа за неоплату парковки при определенных условиях может быть ниже самой платы за парковку.
«В целях обеспечения соразмерности и справедливости размера административного штрафа за неоплату парковки транспортного средства на платном парковочном месте и установленной платы за такое размещение комитетом по транспорту разработан законопроект, вносящий изменения в статью 37−2 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, — сообщили в комитете.
Комитет предлагает увеличить размер штрафа для граждан и индивидуальных предпринимателей до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 30 тысяч рублей. В настоящее время проект проходит необходимые этапы согласования.
Штраф за неоплаченную парковку в Петербурге сейчас составляет 3 тысячи рублей. По данным комитета, в зонах с тарифом 360 рублей в час при стоянке дольше, чем 8,5 часов выгоднее оплатить штраф, чем парковку. Также дешевле будет получить штраф, чем заплатить за парковку в зонах с тарифом 280 рублей в час при стоянке дольше, чем 10,8 часа.
Ранее сообщалось, что в четырех районах Петербурга с 15 октября 2025 года введены дифференцированные тарифы на платную парковку. Цена парковки теперь зависит от ее востребованности. В зависимости от уровня загрузки плата за пользование парковкой теперь составляет: для мопедов и мотоциклов — от 50 до 180 рублей в час, для легковых автомобилей — от 100 до 360 рублей в час, для других категорий — от 200 до 720 рублей в час. При этом стоимость льготных парковочных разрешений для жителей домов, расположенных в парковочной зоне, сохранилась.