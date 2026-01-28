В Петербурге хотят повысить штрафы за неоплаченную парковку

Ранее сообщалось, что в четырех районах Петербурга с 15 октября 2025 года введены дифференцированные тарифы на платную парковку. Цена парковки теперь зависит от ее востребованности. В зависимости от уровня загрузки плата за пользование парковкой теперь составляет: для мопедов и мотоциклов — от 50 до 180 рублей в час, для легковых автомобилей — от 100 до 360 рублей в час, для других категорий — от 200 до 720 рублей в час. При этом стоимость льготных парковочных разрешений для жителей домов, расположенных в парковочной зоне, сохранилась.