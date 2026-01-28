С 29 января изменится расписание автобуса № 327 «Каменка — Бижбуляк»

В Башкирии меняется график движения одного из пригородных автобусных маршрутов. С четверга, 29 января, автобус № 327, который курсирует между селами Каменка и Бижбуляк, начнет работать по новому расписанию.
Как сообщила компания «Башавтотранс», рейсы будут отправляться из Каменки в 8:00 утра, а обратно, из Бижбуляка, в 13:30. Автобус будет ходить по этому графику с понедельника по пятницу.
