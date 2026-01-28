Песков прокомментировал возможную легализацию онлайн-казино

Ранее во вторник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написала, что Минфин РФ предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино — планируется, что такая деятельность будет обложена налогом в 30%, что может принести в бюджет около 100 миллиардов рублей в год.