Песков прокомментировал возможную легализацию онлайн-казино

Песков: предложение о легализации онлайн-казино еще будет прорабатываться.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Предложение Минфина о возможной легализации онлайн-казино ещё будет прорабатываться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее во вторник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написала, что Минфин РФ предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино — планируется, что такая деятельность будет обложена налогом в 30%, что может принести в бюджет около 100 миллиардов рублей в год.

«Предложение ещё будет прорабатываться», — сказал Песков в интервью журналисту Life Александру Юнашеву.

