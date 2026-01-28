Начальник управления Генпрокуратуры по СФО провел личный прием для омичей

Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Николай Рябов провел личный прием граждан из Омской области. Встреча прошла как в очном, так и в дистанционном формате — с использованием видеоконференцсвязи. В мероприятии приняли участие представители региональной прокуратуры, органов власти, правоохранительных структур, контрольных ведомств и местного самоуправления.