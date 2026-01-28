Начальник управления Генпрокуратуры по СФО провел личный прием для омичей

Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Николай Рябов провел личный прием граждан из Омской области. Встреча прошла как в очном, так и в дистанционном формате — с использованием видеоконференцсвязи. В мероприятии приняли участие представители региональной прокуратуры, органов власти, правоохранительных структур, контрольных ведомств и местного самоуправления.
В ходе приема омичи подняли широкий спектр актуальных проблем. Среди них — обеспечение безопасных условий обучения несовершеннолетних, недостаточное лекарственное и медицинское обеспечение, затяжные аварии на теплосетях, несвоевременный снос аварийных зданий и отсутствие должного содержания дорог.
Особое внимание было уделено социальным вопросам. Бывший военнослужащий обратился с просьбой помочь в получении документов для установления причины инвалидности, связанной с военной травмой. Мать ребенка пожаловалась на длительное отсутствие специализированного лечения.
Житель поселка Горячий Ключ сообщил о незаконном перекрытии доступа к береговой полосе реки Иртыш из-за самовольно установленного металлического ограждения. Многодетная семья из поселка Зеленовка столкнулась с невыделением земельного участка под ИЖС, несмотря на длительное ожидание.
Также поступили обращения по вопросам газификации (Горьковский район), незаконного взимания платы за подключение к водоснабжению в селе Осокино (Калачинский район) и другим нарушениям в сфере ЖКХ.
Всем заявителям даны исчерпывающие разъяснения по действующему законодательству. По каждому обращению органами прокуратуры будут проведены проверки, оценены действия ответственных ведомств, а при выявлении нарушений — применены меры прокурорского реагирования для восстановления прав граждан.
Ход и результаты всех проверок поставлены на контроль управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.