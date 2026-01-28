Ричмонд
Начальник управления Генпрокуратуры по СФО провел личный прием для омичей

На встрече в очном и дистанционном форматах были подняты вопросы здравоохранения, ЖКХ, землепользования и прав ветеранов.

Источник: Комсомольская правда

Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Николай Рябов провел личный прием граждан из Омской области. Встреча прошла как в очном, так и в дистанционном формате — с использованием видеоконференцсвязи. В мероприятии приняли участие представители региональной прокуратуры, органов власти, правоохранительных структур, контрольных ведомств и местного самоуправления.

В ходе приема омичи подняли широкий спектр актуальных проблем. Среди них — обеспечение безопасных условий обучения несовершеннолетних, недостаточное лекарственное и медицинское обеспечение, затяжные аварии на теплосетях, несвоевременный снос аварийных зданий и отсутствие должного содержания дорог.

Особое внимание было уделено социальным вопросам. Бывший военнослужащий обратился с просьбой помочь в получении документов для установления причины инвалидности, связанной с военной травмой. Мать ребенка пожаловалась на длительное отсутствие специализированного лечения.

Житель поселка Горячий Ключ сообщил о незаконном перекрытии доступа к береговой полосе реки Иртыш из-за самовольно установленного металлического ограждения. Многодетная семья из поселка Зеленовка столкнулась с невыделением земельного участка под ИЖС, несмотря на длительное ожидание.

Также поступили обращения по вопросам газификации (Горьковский район), незаконного взимания платы за подключение к водоснабжению в селе Осокино (Калачинский район) и другим нарушениям в сфере ЖКХ.

Всем заявителям даны исчерпывающие разъяснения по действующему законодательству. По каждому обращению органами прокуратуры будут проведены проверки, оценены действия ответственных ведомств, а при выявлении нарушений — применены меры прокурорского реагирования для восстановления прав граждан.

Ход и результаты всех проверок поставлены на контроль управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.