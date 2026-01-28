Священник рассказал, как уберечь детей от деструктивных увлечений

«Зло не может зайти в человека, если он целостный и понимает, кто он, чей он сын и почему он добр. Почему? Потому что Бог добр. Мы дети доброго Бога. А когда у человека Бога нет, то его страсти становятся его богами… Не стесняйтесь говорить своим детям, что они дети Божии, тогда две трети воспитательного процесса возьмет на себя Господь Бог. Если ребенок знает, что он добр по природе, он не станет наркоманом, не войдет в группу смерти, не станет увлекаться сатанинскими учениями, потому что он понимает, что он счастлив и реализует себя как личность, только соответствуя своей доброй природе», — сказал отец Федор Лукьянов,